РИАМО - 20 янв. Многоквартирный аварийный жилой дом №30 расселили в поселке Горшково в Дмитровском городском округе в рамках программы, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

Дом 1964 года постройки был признан аварийным, подлежащим сносу и включен в перечень для ликвидации. Также здание было расселено, его покинуло около 120 человек.

«В январе 2020 года был произведен снос аварийного здания, площадь которого составляла более 3,3 тысячи квадратных метров», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Также он добавил, что в округе на протяжении двух лет обнаружили 82 объекта незавершенного строительства, из них 30 самовольных объектов. Уже снесли и привели в соответствие 36 объектов, что составляет 44% от общего количества. Работа будет продолжена в 2020 году.