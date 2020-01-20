РИАМО – 20 янв. Красивые и необычные корпоративные подарки к 23 февраля и 8 марта предлагает сайт «Кухня Подарков», в каталоге есть наборы на самую разную тематику, говорится в сообщении пресс-службы компании.



«Необычные корпоративные подарки к 8 марта можно посмотреть в этом каталоге. На сайте «Кухне Подарков» представлены наборы в разных тематиках: театральная, цветочная, свечная, музыкальная», — говорится в сообщении.



Есть наборы с розами из фарфора и цветами для выращивания в домашних или офисных условиях. Наборы с чаем пуэр и имбирными пряниками в виде цветов хорошо подойдут для презента коллективу. Также можно отметить наборы с платками из хлопка и из натурального шелка.



Из корпоративных подарков на 23 февраля можно выделать банные наборы из этого раздела. Банный набор может быть сделан в нейтральной тематике, так и с акцентом на праздник с камуфляжными рисунками и орнаментами.



Каждая концепция подарочного набора состоит из оригинальных компонентов. Все наборы можно сделать с логотипом компании.



На сайте кухня-подарков.рф есть раздел по портативным увлажнителям воздуха и аромадиффузорам – это функциональная серия корпоративных подарков, на которых можно сделать символику компании.