РИАМО - 20 янв. За четыре дня проведения ассамблеи «Здоровая Москва» донорами стали более 100 гостей мероприятия, сдав кровь в специально оборудованном кабинете стенда «Московский донор» Центра крови имени О.К. Гаврилова департамента здравоохранения Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«По подсчетам трансфузиологов, за четыре дня проведения ассамблеи удалось собрать более 43 литров цельной крови, это порядка 142 порций для переливания – один донор способен помочь трем пациентам», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия можно было проверить группу крови, резус-фактор, а также узнать свой уровень гемоглобина на стенде Центра в минилаборатории. Лидерами по количеству донаций стали доноры второй группы крови – они составили почти 50% от всех доноров, а меньше всего оказалось доноров четвертой группы крови – менее 10%.

В столице создали надежный запас компонентов и препаратов крови, благодаря развитию безвозмездного донорства. В прошлом году кровь сдали более 54 тысяч доноров, а количество донаций составило более 106 тысяч.