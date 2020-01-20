РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 20 янв. Юнармейцы школы №3 Котельников присоединились к всероссийской акции «Письмо солдату» и написали тем, кто сейчас проходит срочную службу в армии, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Ребята творчески подошли к оформлению писем солдатам, проходящим срочную службу. В строчках каждого письма ребят звучат слова благодарности и гордости за страну, искренние добрые пожелания солдатам, несущим срочную службу в армии. Весточка из дома от родных, а иногда и вовсе незнакомых людей согревает сердце солдата в непростые армейские будни», – говорится в сообщении.

Акция «Письмо солдату» в школе продлится до конца января, а письма юных патриотов региона будут доставлены в воинские части по всей стране.

Акция инициирована уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка совместно со Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия».