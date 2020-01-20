РИАМО - 20 янв. Саперы ОМОН обследовали боеприпасы, которые были найдены в Подмосковье в ходе проведения обыска в квартире местного жителя на улице Лесная в Красногорске, где обнаружили предмет, визуально схожий с гранатой «Ф-1», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области по результатам проведения мероприятия идентифицировали макет гранаты «Ф-1» без взрывчатого вещества и 25 травматических патронов калибра 9 миллиметров», - говорится в сообщении.

Для соблюдения мер безопасности предметы были переданы сотрудникам полиции для проведения экспертизы.