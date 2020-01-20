РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 янв. Для удобства жителей Балашихи остановочные пункты общественного транспорта перенесут ближе к выходам строящегося надземного пешеходного перехода через Горьковское шоссе в микрорайоне ВНИИПО, сообщил «РИАМО в Балашихе» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В понедельник Ефимов вместе с заместителем главы администрации Балашихи Дмитрием Варнавским и депутатом совета депутатов округа Вячеславом Крыловым провел рабочее совещание на строящемся объекте на 25 километре магистрали М-7 «Волга» и проверил его готовность.

«Мы прошлись по новому переходу, хотя он еще не открыт для горожан. Готовность объекта высокая – конструкция собрана, уложены деревянное покрытие и ступени. Подрядная организация монтирует стенки шахты для подъемного устройства для инвалидов и отсыпает пешеходные дорожки», – сказал Ефимов.

Он добавил, что для удобства горожан остановочные пункты перенесут ближе к выходам надземного перехода.

Вячеслав Крылов отметил важность данного объекта сразу для двух микрорайонов Балашихи: ВНИИПО и Северный.

«Часть ребятишек из ВНИИПО учатся в гимназии в микрорайоне Северный, а жители Северного ездят на работу как в Балашиху, так и в Москву. Пешеходный переход через скоростную трассу, пусть и со светофорным объектом – это опасно. После сдачи надземной конструкции светофор на данном участке дороги будет убран и движение по трассе возобновится в полном объеме», – заключил Крылов.