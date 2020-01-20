РИАМО - 20 янв. Сотрудники Госжилинспекции с 13 по 17 января 2020 года в ходе проверок обследовали около 1,8 тысячи многоквартирных домов и выявили более 1,8 тысячи нарушений жилищного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Выдано 94 предписания об устранении нарушений и составлено 74 протокола об административной ответственности. По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел наложено 95 штрафов на общую сумму 6,8 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

На минувшей неделе больше всего протоколов об административной ответственности жилищные инспекторы составили в Воскресенске. Здесь за нарушение лицензионных требований, несоблюдение законодательства об энергоэффективности и неисполнение законных предписаний Госжилинспекции заведены и направлены на рассмотрение восемь административных дел в отношении ЗАО «УК «ДомСервис» и МУП «Управление домами-Воскресенск».

Жилищные инспекторы в течение прошедшей недели выявили неисправные входные двери, незапертые подвалы и чердаки в 300 домах. Больше всего их в городском округе Домодедово – 55, а также в Ленинском – 54.

В 180 домах зафиксированы незакрытые тепловые контуры. Наибольшее их количество находится на территории городского округа Чехов - 32.

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб имели более 120 обследованных домов. Больше всего их расположено в городском округе Королев - 76.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.