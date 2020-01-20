РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 янв. Финал муниципального этапа конкурса «Педагог года –2020» состоится 21 января во дворце спорта «Триумф» подмосковных Люберец, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Начало мероприятия в 15:00.

«Окружной конкурс стартовал в ноябре, в нем приняли участие 17 педагогов дошкольного образования и 16 учителей. За это время участники сразились в двух турах. В финале выступят шесть педагогов», – сказал Ружицкий.

Победители муниципального этапа конкурса «Педагог года – 2020» представят городской округ Люберцы на региональном этапе.