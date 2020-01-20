РИАМО - 20 янв. Врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. в Пушкине спасли женщину на 32 недели беременности, у которой открылось сильное кровотечение, и выяснилось, что у пациентки тотальная отслойка плаценты и разрыв матки, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Для пациентки это были седьмые роды. Действовать надо было решительно и оперативно, ситуация была очень сложная, у женщины огромная кровопотеря. Мы провели операцию кесарева сечения», - сказала заведующая отделением патологии беременных Жанна Данелян.

Он добавила, что операция прошла успешно. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо и уже выписаны из больницы.

Данелян с юмором сказала, что с ней уже врачи дежурить отказываются, так как почему-то именно в ее дежурство в родовом отделении обязательно бывает много рожениц.

«Недавно в мое дежурство было 14 родов, из них десять - ночью. И еще обязательно какая-нибудь экстренная ситуация. Но мы ко всему готовы. Наша работа из таких историй, в том числе, и состоит», - отметила Данелян.