Помимо массовых общегородских акций, таких как «Ночь музеев», в столице существует огромное количество бесплатных культурных мероприятий – экскурсии, мастер-классы, лекции, кинопоказы и даже отдельные бесплатные музеи и галереи. Достаточно лишь быть в теме и следить за анонсами. Редакция РИАМО составила гид по местам, где можно провести время с удовольствием и пользой совершенно бесплатно.

МУЗЕИ И ЭКСКУРСИИ

Галерея Ruarts

сайт мэра Москвы

Галерея Ruarts, основанная коллекционером Марианной Сардаровой, существует уже 15 лет. В фокусе внимания проекта – художники, работающие в разных жанрах, от живописи и графики до видео и инсталляций. Зарубежные художники и кураторы – нередкие гости галереи, так что всем, кто хотел бы начать или продолжить знакомство с современным искусством, можно смело идти в Ruarts – вход на все выставки свободный.

Где: Москва, 1-й Зачатьевский пер., 10

Когда: вторник-воскресенье, с 12:00 до 20:00

Сайт: https://ruarts.gallery

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Экскурсии «Гуляем по Москве»

сайт мэра Москвы

«Гуляем по Москве» – пожалуй, самый крупный проект с бесплатными экскурсиями по городу. В программе – более 200 маршрутов разнообразной тематики и продолжительности, от легких и развлекательных до более долгих и «специальных» («Мясницкая – закулисье старой Москвы», «Огни ночной Москвы», «Последняя любовь Империи. Николай II» и другие). Среди экскурсоводов – историки, журналисты, архитекторы, искусствоведы. Большая часть экскурсий бесплатна, а чаевые гиду остаются на усмотрение гостей. Записаться на экскурсию можно на сайте проекта.

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Музей русской иконы

Один из самых интересных частных музеев Москвы – Музей русской иконы на Таганке, представляющий обширную – около 5000 экспонатов – коллекцию византийского и древнерусского искусства, а также греческие памятники и памятники эфиопской христианской культуры. В музее есть также большая экскурсионная и лекционная программа, при этом все мероприятия бесплатные.

Где: Москва, Гончарная ул., д. 3, стр. 1

Когда: ежедневно кроме среды, с 11:00 до 19:00

Сайт музея: http://new.russikona.ru/

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Экскурсии от «Московских переулков»

Компания «Московские переулки» – еще один крупный организатор экскурсий по городу, многие из которых можно посетить бесплатно. Экскурсоводы готовы раскрыть москвичам и гостям города множество граней столицы – от арбатских переулков и булгаковской Москвы до прогулок по усадьбам, рассказов о шестидесятниках и московском Монпарнасе. Запись на экскурсии проводится на сайте проекта.

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Общегородские акции

Самые популярные и массовые городские акции, когда большинство музеев столичных и федеральных музеев в Москве работают бесплатно, - это «Ночь в музее» в мае и «Ночь искусств» в ноябре. Кроме того, в рамках Дней исторического и культурного наследия (18 апреля и 18 мая) в Москве проводят бесплатные экскурсии в закрытые особняки и усадьбы, где размещаются иностранные посольства и учреждения. В последнюю субботу марта проходит «Ночь театров», когда можно попасть за кулисы, на постановки и творческие встречи с актерами и режиссерами, а в апреле – «Библионочь».

Также бесплатно попасть в музей можно в дни общенациональных праздников – в новогодние каникулы, майские праздники, День народного 12 июня, День города Москвы.

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Бесплатные дни в музеях

сайт мэра Москвы

Тем, кто не любит толпы и очереди, стоит помнить про бесплатные дни посещений, которые бывают у многих музеев и галерей – уточнять их лучше всего на официальных сайтах. Кроме того, в рамках акции «Музейная неделя» каждую третью неделю месяца подведомственные городскому Департаменту культуры музеи и выставочные залы работают бесплатно. Правда, не всю неделю – в расписании за каждым музеем закреплен отдельный день. С самим расписанием можно ознакомиться по ссылке.

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КИНОПОКАЗЫ

Кинотеатр «Иллюзион»

После небольшого ремонта в 2018 году кинотеатр «Иллюзион» вернулся к своим зрителям с новой программой – вместо нескольких сеансов в день здесь теперь проводят показы двух-трех десятков современных хитов и артхауса сразу в четырех залах. При этом главная составляющая «Иллюзиона» – уникальные фильмы из коллекции Госфильмофонда России – осталась на месте. Более того, их теперь можно смотреть совершенно бесплатно по регистрации, и утром, и поздней ночью. Расписание показов и регистрация здесь.

Где: Москва, Котельническая наб., 1/15

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«Москино»

Бесплатные показы на постоянной основе продолжает и сеть «Москино» в 13 столичных кинотеатрах. Под них чаще всего организуют серии показов – например, программа, приуроченная к 120-летию композитора Исаака Дунаевского, которая пройдет с 27 января по 2 февраля сразу в четырех кинотеатрах сети, или показы Фестиваля российского короткометражного кино «CinePromo». Вход в кинотеатр – по регистрации или в порядке живой очереди.

Расписание показов и регистрация: http://mos-kino.ru/events_2.html

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Библиотека киноискусства им. С.М. Эйзенштейна

Библиотека киноискусства имени С. М. Эйзенштейна – первая в стране публичная библиотека, специализирующаяся на кино. Именно здесь регулярно проводят показы редких фильмов, зачастую с обсуждениями и лекциями киноведов и кинокритиков. Закрытая в данный момент на реконструкцию, библиотека вновь откроется в мае 2020 года с обновленной программой.

Где: Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10, стр. 2

Официальный сайт библиотеки: http://www.eisenstein.ru/

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Киноклуб в Еврейском музее

Сайт мэра Москвы

С 2013 года в Еврейском музее и центре толерантности работает Киноклуб документального кино. Ведущая киноклуба – режиссер, сценарист и журналист Елена Погребижская. Здесь можно бесплатно смотреть и обсуждать актуальные фильмы, которые не увидеть в других местах. Например, 29 января в музее покажут фильм-наблюдение о чемпионах киберспорта «Летсплей». Вход – по предварительной регистрации на сайте музея, здесь же можно следить за анонсами.

Где: Москва, ул. Образцова, д. 11, стр. 1А

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ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ

«Мослекторий»

официальный сайт мэра Москвы

Новый проект «Мослектория» – цикл лекций с ведущими учеными, известными журналистами, писателями, музыкантами и другими спикерами в концертном зале Российской государственной детской библиотеки. Темы лекций – самые разные, от творчества Пикассо и алхимии до ДНК, психологии и инквизиции. Главная «фишка» проекта – каждая лекция впоследствии доступна для просмотра в записи на сайте Мослектория. Чтобы попасть на лекцию, достаточно записаться на нее на сайте проекта.

Где: Москва, Российская государственная детская библиотека. Калужская площадь, д. 1

Когда: по понедельникам, в 19:00

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Молодежная библиотека

Российская государственная библиотека для молодежи – не только инновационное и стильное пространство, в котором приятно находиться, работать, читать, но и место проведения огромного количества лекций и мастер-классов, нередко объединенных в тематические блоки. Как самостоятельно выучить иностранный язык, выявить признаки депрессии, стать космонавтом и освоить азы самообороны – приглашенные лекторы библиотеки обсуждают с гостями не только эти, но и многие другие темы. Вход на лекции – свободный. За расписанием лекций и мастер-классов можно следить на сайте.

Где: Москва, ул. Большая Черкизовская, 4, стр. 1

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Лекторий «Музея Москвы»

сайт мэра Москвы

Бесплатные программы лекций, посвященных городу и культуре, проходит в Музее Москвы. В ближайшее время среди них – лекции, посвященные разным районам города, образовательный цикл с кинопоказами «Отечественное кино ХХ века и городская жизнь», программа «Семья как конструктор», раскрывающая историю развития семьи и ее современные формы.

Вход на большую часть лекций – бесплатный по регистрации.

Где: Москва, Зубовский бульвар, 2

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Проект «Студия»

официальный сайт мэра Москвы

«Студия» – это просветительский проект Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, включающий в себя не только лекции, но и экскурсии, открытые репетиции, мастер-классы и встречи с создателями спектаклей. В данный момент в программе – цикл интерактивных музыкальных лекций «Игра в классику», открытые репетиции и семейный проект «Театральное расследование». Вход на мероприятия – по записи при регистрации на сайте.

Где: Москва, ул. Большая Дмитровка, 17