РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 20 янв. Родителям школьников из подмосковных Котельников на городском собрании 21 января расскажут о вреде никотиносодержащей продукции – снюса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В последнее время среди подростков участились случаи летального исхода из-за употребления снюса. В связи с этим 21 января в 18:30 в школе №2 Котельников состоится тематическое городское родительское собрание, на котором родителям разъяснят, что такое снюс, и чем он опасен», – говорится в сообщении.

Также родители узнают, как определить, что ребенок употребляет снюс, о последствиях приема, какие меры следует принять для защиты детей. Спикерами собрания станут психологи центра «Ариадна» Инна Поспелова и Олег Моисеев.

«За более подробной информацией и консультацией обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Котельники по телефону: 8(498)742-02-56 или на горячую линию: 8(977)774-59-54», – отмечается в материале.

Снюс – вид табачного изделия, который представляет собой измельченный увлажненный табак, который помещают между верхней губой и десной на длительное время. При этом никотин поступает в организм.