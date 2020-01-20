РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 20 янв. Родителям школьников из подмосковных Котельников на городском собрании 21 января расскажут о вреде никотиносодержащей продукции – снюса, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Также родители узнают, как определить, что ребенок употребляет снюс, о последствиях приема, какие меры следует принять для защиты детей. Спикерами собрания станут психологи центра «Ариадна» Инна Поспелова и Олег Моисеев.
«За более подробной информацией и консультацией обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Котельники по телефону: 8(498)742-02-56 или на горячую линию: 8(977)774-59-54», – отмечается в материале.
Снюс – вид табачного изделия, который представляет собой измельченный увлажненный табак, который помещают между верхней губой и десной на длительное время. При этом никотин поступает в организм.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии