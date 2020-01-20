РИАМО - 20 янв. В Одинцовском городском округе без отставания от графика ведется строительство концертного зала, работы планируется полностью завершить в первом квартале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Концертный зал в Новоивановском на 8,5 тысяч мест станет площадкой для выступлений российских и зарубежных исполнителей и сможет принять самые разнообразные мероприятия: концерты, спортивные соревнования, выступления «Цирка дю Солей», а также масштабные корпоративные мероприятия. Инспекторы приступили к проверке хода работ.

«Возведение концертного зала ведется без отставания от графика. В настоящее время на объекте завершаются работы по устройству монолитных конструкций, ведется монтаж металлоконструкций покрытия здания, а также работы по устройству внутренних перегородок из пеноблоков», – отметил руководитель Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Застройщиками объекта выступает ООО «Амфион». В ходе проверки инспекторским составом выявлены нарушения проектной документации. Застройщик обязался произвести корректировку документации до окончания проверки.

«Проверка на объекте завершится 23 января 2020 года. Полностью завершить строительства объекта планируется в первом квартале 2021 года», – сообщил Гарибян.