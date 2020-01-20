РИАМО -20 янв. Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки к Конституции будут гарантировать минимальный размер оплаты труда не менее прожиточного минимума, сообщает Газета.ru.

Законопроект появился на сайте Госдумы.

«В случае принятия поправок в Конституции будет установлена гарантия того, что МРОТ не должен быть менее величины прожиточного минимума. Кроме того, инициатива регулярной индексации пенсий также прописана в предложенном президентом проекте закона», — говорится в сообщении.

Кроме того, в поправках оговаривается, что депутатами Госдумы смогут стать граждане России не моложе 21 года и без иностранного гражданства и вида на жительство.

Законопроект будет вынесен на общероссийское голосование.

Путин в ходе послания Федеральному Собранию 15 января анонсировал возможные поправки к Конституции. Была создана рабочая группа для подготовки поправок. В ее состав вошли 75 человек – сенаторы, депутаты, ученые, деятели культуры и бизнесмены.