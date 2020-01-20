РИАМО -20 янв. Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки к Конституции будут гарантировать минимальный размер оплаты труда не менее прожиточного минимума, сообщает Газета.ru.
Законопроект появился на сайте Госдумы.
Кроме того, в поправках оговаривается, что депутатами Госдумы смогут стать граждане России не моложе 21 года и без иностранного гражданства и вида на жительство.
Законопроект будет вынесен на общероссийское голосование.
Путин в ходе послания Федеральному Собранию 15 января анонсировал возможные поправки к Конституции. Была создана рабочая группа для подготовки поправок. В ее состав вошли 75 человек – сенаторы, депутаты, ученые, деятели культуры и бизнесмены.
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