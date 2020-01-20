РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 янв. В Подольске проводят проверку по факту столкновения двух иномарок, в котором пострадал подросток, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

ДТП произошло 17 января в 19:10 на улице Северная, дом 16. Водитель Kia Rio, двигаясь по Гулевскому проезду и выезжая на пересечение с улицей Северная, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Ford Focus.

«В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Kia. В момент ДТП подросток находился на заднем сидении автомобиля. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу округа. В настоящее время по данному факту проводится проверка», – сказала сотрудница.