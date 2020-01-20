РИАМО - 20 янв. В Домодедове закрыли уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в отношении руководства компании «Шоколадница» после вмешательства бизнес-омбудсмена Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

В ноябре прошлого года к бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу обратился представитель кондитерского концерна «Шоколадница». Как утверждалось в заявлении адвоката, в конце сентября 2019 года Следственным отделом по городу Домодедово было возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководства компании от уплаты налогов за 2014–2016 годы.

«Однако, по мнению заявителя, срок давности уголовного преследования истек: с момента совершения предполагаемого преступления до момента возбуждения уголовного дела прошло более двух лет. Более того, представитель концерна утверждал, что задолженность по налогам на общую сумму более 48 миллионов рублей на момент расследования была погашена, о чем следователь заблаговременно и надлежащим образом был уведомлен», — говорится в сообщении.

Рассмотрев обращение, Головнев направил материалы дела для проведения прокурорской проверки в прокуратуру Московской области. Проверка показала, что на момент возбуждения данного уголовного дела официальная информация об оплате задолженности по налогам в материалах дела отсутствовала. Задолженность была оплачена за день до возбуждения дела, 26 сентября.

«К сожалению, проведение банковской операции – процесс небыстрый, и информация об уплате налога, пени и штрафа поступила в электронную базу налоговой инспекции только 30 сентября. По итогам инициированной нами проверки уголовное дело прекращено <…> в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации», – сообщил Головнев.