РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 янв. Со школьниками подмосковных Люберец в понедельник провели обучающую игру на знание правил дорожного движения, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В одной из школ Люберец сотрудники ГИБДД провели открытый урок «Знай и соблюдай» по изучению правил дорожного движения с использованием мобильной площадки. Мобильный автогородок имитирует самый опасный элемент городской дороги – четырехсторонний перекресток, который оборудован переносными светофорами и дорожными знаками», – говорится в сообщении.

Во время проведения урока дети получили теоретические знания, касающиеся безопасного поведения на дорогах пешеходов и водителей. В ходе обучающей игры на мобильной автоплощадке сотрудники ГИБДД вместе с ребятами прорабатывали различные дорожные ситуации на практике. Также со школьниками провели профилактическую беседу по безопасному поведению на дороге.

В конце мероприятия ребятам рассказали о том, что такое световозвращающие элементы, для чего они необходимы пешеходам в темное время суток. В подарок школьники получили световозвращающие наклейки на рюкзаки.