РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 янв. Автоматизированный сортировочный центр (АСЦ) «Почты России» в Подольске обработал свыше 237 миллионов посылок в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы УФПС Московской области АО «Почта России».

«Более 237 миллионов посылок и писем обработал АСЦ «Почты России» в Подольске за 2019 год. Такого результата удалось добиться благодаря масштабным работам по модернизации мощностей. Центр увеличил мощность машин по сортировке регистрируемой письменной корреспонденции на 500 тысяч единиц в сутки, скорость полного цикла обработки одного оправления в АСЦ не превышает 2-6 часов», – говорится в сообщении.

Процесс обработки почтовой корреспонденции полностью автоматизирован и проходит под бдительным контролем операторов. В логистическом центре установлены 10 современных письмосортировочных машин. Производительность одной машины, в зависимости от вида почты, может составлять от 20 до 45 тысяч писем в час.

«Высокий сезон стартовал в ноябре 2019 года и продлится примерно до февраля. В этом году мы блестяще прошли период пиковой нагрузки несмотря на то, что объем выше на 3%, чем в декабре прошлого года. Современное оборудование и отличная логистика позволяют нам обрабатывать почту с высокой скоростью и с легкостью справляться с любым объемом», – отметил начальник сортировочного центра Григорий Бушмакин.

АСЦ в Подольске является одним из крупнейших сортировочных центров в Европе, на котором сосредоточены основные почтовые потоки нескольких областей Центрального региона России: Москва, Московская, Тверская, Рязанская, Курская, Владимирская и Калужская области. Ежедневно в сортировочном центре обрабатывается более 10 тонн корреспонденции, а это более 230 почтовых автомобилей, которые курсируют по почтовым маршрутам каждый день.