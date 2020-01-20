РИАМО – 20 янв. Православная активистка Оксана Иванова высмеяла защитников шоумена Ивана Урганта, назвав их «душевными дальтониками», передает Газета.ru.

После того, как Ургант в своей передаче пошутил над православием, активистка в свою очередь предложила его выпороть. Однако ее шутку не все оценили, также женщина высказала недовольство в адрес журналистов за то, что для них все православные «на одно лицо».

«Душевные дальтоники, бывает. В итоге вышла из истории не без потерь, но сегодня всех люблю и даже как-то с нежностью. Дураки мы все, а Бог нас любит!» — написала она в Facebook.

До этого Русская православная церковь поддержала петицию по лишению Урганта гражданства РФ.