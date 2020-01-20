РИАМО - 20 янв. В Коммунарке правоохранители задержали злоумышленников, которые заменили дорогой алкоголь на дешевый, сумма ущерба составила 100 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Мошенниками оказались два молодых человека 26 и 28 лет, уроженцы одного из регионов России. Они с помощью обмана под предлогом покупки одной бутылки алкогольной продукции похитили ее, совершив подмену на гораздо более дешевый аналог, после чего скрылись.

«Как установили полицейские, злоумышленники в процессе общения с работником торгового зала попросили его открыть витрину, чтобы рассмотреть товар поближе», - говорится в материале.

Когда подозреваемые разговаривали с продавцом, один из них незаметно подменил бутылки. Дорогостоящий коньяк они успели продать, а деньгами распорядились по своему усмотрению.

Правоохранители задержали злоумышленников в результате оперативно-разыскных мероприятий.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.