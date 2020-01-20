РИАМО - 20 янв. В магазине «Читай-город» в ТЦ «Европейский» 21, 22 и 24 января пройдут встречи с популярными современными писателями Андреем Ткачевым, Марией Кича и Юлией Шиловой, говорится в сообщении пресс-службы «Читай-города».

21 января читатели смогут встретиться с телеведущим и автором многих книг Андреем Ткачевым. Мероприятие начнется в 19:00 в ТРК «Европейский» на площади Киевского вокзала, 2 (4 этаж).

«Все его труды моментально становились бестселлерами в нише религиозной литературы. Эпидемия депрессии, экологические проблемы, пугающие выпуски новостей — в своей новой книге он рассматривает современные проблемы через призму вечных истин», — говорится в сообщении.

22 января историк и путешественница Мария Кича проведет презентацию книги «Мекка. Биография загадочного города». Это первая русскоязычная книга о многовековой истории далекого священного города. Автор восстановил историю Мекки буквально по крупицам, опираясь на воспоминания великих людей, записки паломников, исторические хроники. Начало презентации в 19:00.

Автор бестселлеров Юлия Шилова представит свою новую книгу «Ты в пролете, или Помнишь, как я тебя любила?» 24 января. Эта история погружает читателя в мир страсти, криминала и любви и дает ответы на самые насущные вопросы. На встрече Юля Шилова расскажет удивительную детективную историю, случившуюся с ней при написании книги, а также поделится с читателями рецептами женского счастья и привлекательности. Начало в 18:00.