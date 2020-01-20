РИАМО - 20 янв. Команда спортсменов из Подмосковья заняла первое место на чемпионате Центрального федерального округа по легкой атлетике в помещении, завоевав 99 медалей различного достоинства, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«На завершившихся в Смоленске чемпионате и первенстве России по легкой атлетике в помещении команда Московской области продемонстрировала поистине впечатляющий уровень», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что три первых и одно второе место в четырех возрастных категориях и 99 медалей не только утвердили безоговорочное лидерство подмосковных легкоатлетов на соревнованиях, но и стали свидетельством их высочайшего мастерства и высокой степени мотивации.

Спортсмены из Подмосковья заняли первое место по набранным очкам. В категории взрослых представители региона набрали 265 очков, в категории до 23 лет – 284 очка, среди спортсменов до 20 лет – 334 очка. В категории до 18 лет команда Московской области стала второй, набрав 317 очков и отстав лишь на пять баллов от лидеров этой группы – сборной Брянской области.

Терюшков поздравил спортсменов с их триумфом и сказал, что не сомневается в том, что для многих из них данные соревнования станут отправной точкой в большом спортивном будущем.