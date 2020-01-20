РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 янв. В подмосковной Балашихе задержали уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в хранении более 97 граммов наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» в результате оперативно-разыскных мероприятий на Восточном шоссе задержали 40-летнего уроженца ближнего зарубежья по подозрению в хранении наркотических средств.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника в кармане куртки изъят сверток из полимерного материала с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество содержит прекурсор наркотического средства – 1 фенил-2-нитропропен, общей массой более 97 граммов», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.