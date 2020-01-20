РИАМО – 20 янв. Глава UFC Дана Уайт рассказал, сколько денег заработал Хабиб Нурмагомедов, сообщает Газета.ru.

Нурмагомедов - чемпион UFC в легком весе.

«Все говорят о том, насколько богат Конор Макгрегор. Нурмагомедов богат. У него есть такие же деньги. Я имею в виду более 50 миллионов долларов», — заявил Уайт.

В апреле Нурмагомедов проведет бой против представителя США Тони Фергюсона в Нью-Йорке.

Ранее Макгрегор заявил, что хочет провести бой с Нурмагомедовым в Москве. Первая встреча бойцов на турнире UFC 229 в октябре 2018 года закончилась победой Хабиба.