РИАМО - 21 янв. Под патронажем АО «Воскресенские минеральные удобрения» реализуются многочисленные общественные инициативы, благотворительные проекты и программы по сохранению исторического и культурного наследия, также химкомбинат помогает совету ветеранов предприятия, Воскресенскому отделению Российского Красного Креста и другим организациям, говорится в сообщении пресс-службы компании.

В 2019 году на социальные и благотворительные программы химкомбинат направил почти 10 миллионов рублей. В 2019 году АО «ВМУ» профинансировало ряд мероприятий городского и районного уровня в рамках программы «УРАЛХИМ - спорту» и «УРАЛХИМ – культурные традиции».

«Предприятие выступило партнером ежегодного легкоатлетического пробега «Воскресенская верста», «Мы за ЗОЖ» и региональных соревнований «Коломинские овраги», оказало поддержку в проведении юбилейных торжеств легендарного тренера хоккейного клуба «Химик» - Николая Эпштейна. Сотрудники «ВМУ» и их дети приняли активное участие в конкурсной программе фестивалей творчества «Краски лета», «Да – мечте!», «Мой двор – моя гордость», а химкомбинат оказал содействии в их организации», — говорится в сообщении.

Предприятие выделило гранты творческим коллективам Дворца культуры «Химик» имени Н.И.Докторова и помогло в проведении ремонтных работ музыкальной школы «Лира».

В продолжение социального партнерства между АО «ВМУ» и управлением образования района предприятие оказало поддержку муниципальному конкурсу исследовательских работ «День науки» и химического квеста «Виват, наука!», реализовало масштабный научно-образовательный проект «УРАЛХИМиЯ», в котором приняли участие 23 образовательных учреждения. Познавательные и профориентационные проекты предприятия «Приключения Колбочкина»» и «Я бы в химики пошел» были выдвинуты на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье».

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ – детям» предприятие помогло приобрести для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Хорловской школы-интерната бытовую технику для жилых корпусов. Также были выделены средства на организацию военно-патриотических слетов молодежи под патронажем Центра патриотического направления «Аквариум» «Честь имею!» и военно-поискового отряда «Рубеж 2014».

Одно из важнейших направлений благотворительной деятельности завода – «УРАЛХИМ – ветеранам». Ветеранская организация предприятия, насчитывающая почти 3 тысячи человек, более 30 лет активно участвует в общественной и спортивной жизни завода и района. Действующая на «ВМУ» социальная программа включает в себя организацию отдыха и досуга, ежемесячную материальную поддержку ветеранов производства.