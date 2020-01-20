РИАМО - 20 янв. Россияне запомнили бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева как борца с коррупцией, 20% граждан ассоциируют с ним организацию чемпионата мира по футболу и возведение Крымского моста, сообщает Федеральное агентство новостей.

SuperJob провел опрос ассоциаций российских граждан по поводу работы Медведева. Исследование показало, что 20% россиян соотносят его деятельность с законопроектом о независимом рунете и созданием электронного документооборота.

«О пенсионной реформе упомянули 13% опрошенных», - говорится в материале.

2% россиян отметили, что экс-премьер в их памяти связан с ростом цен и НДС, ухудшением уровня жизни народа.

Только 1% граждан ассоциируют работу Медведева с сферами образования и здравоохранения, а также со «Сколково» и осуществлением развития Дальнего Востока.

Еще люди вспоминают веселые мемы, на которых изображен Медведев спящим, танцы и его фото с любимой техникой.

13% участников опроса не смогли ответить на вопрос, 28% признались, что ничего не помнят, а 13% дали негативный ответ.

Медведев, подводя итоги времени, проведенного на посту премьер-министра России, высоко оценил работу правительства, отметив болезненность решения некоторых проблем.