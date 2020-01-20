РИАМО – 20 янв. Секция армрестлинга в подмосковном Реутове отметила 25-летие со дня открытия, сообщил муниципальный руководитель партийного проекта Антон Ермаков.

«Сегодня секция располагается на базе школы №2, здесь под руководством мастера спорта Сергея Морозова занимаются ребята в возрасте от 12 лет. Сам Сергей в 1998 году будучи 16-летним подростком стал первым мастером спорта по армрестлингу в городе. По окончании спортивной карьеры он начал работу в качестве тренера и активно участвует в реализации партпроекта «Детский спорт», привлекая детей и подростков в том числе и из «трудных» семей к занятиям физической культурой», – отметил Ермаков.

Он рассказал, что основателем клуба армрестлинга и пауэрлифтинга в Реутове, появившегося на базе тренажерного зала, стал чемпион Европы по пауэрлифтингу Олег Зверев. Впервые турнир среди молодежи был проведен в стенах городского профтехучилища в 1995 году, а с 1996 года в муниципалитете стали проводиться ежегодные соревнования среди школьников.

«Реутовский клуб воспитал девять армрестлеров, выполнивших норматив на звание мастера спорта России», – сообщил Ермаков.

Спортсмены из Реутова 28 раз поднимались на пьедестал первенств и чемпионатов России и 11 раз — Европы и мира.

В рамках партийного проекта «Детский спорт» инициировано развитие массового школьного и дворового спорта, организация и проведение соревнований на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях. Организовано проведение муниципальных школьных и дворовых лиг по популярным видам спорта, проведение всероссийских фестивалей среди школьных и дворовых команд.