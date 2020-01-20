РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 янв. Спортсмены из Люберец приняли участие в открытом турнире по дзюдо среди юношей «Крещение 2020» и выиграли три награды, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Соревнования проходили в городском округе Мытищи 18 января.

«Команда Федерации самбо городского округа Люберцы показала прекрасные результаты. Сергей Казанцев в весовой категории до 73 килограммов стал победителем турнира, Киселев Матвей занял третье место в весовой категории до 26 килограммов, а Тимченко Вадим стал третьим в весовой категории до 50 килограммов», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в соревнованиях приняли участие 164 спортсмена.

«Поздравляю ребят и их тренера Виктора Худякова. Желаю новых спортивных достижений!» – заключил Ружицкий.