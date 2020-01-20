РИАМО – 20 янв. Новый посол США в РФ Джон Салливан встретился с заместителем главы российского МИД Сергеем Рябковым, сообщает Газета.ru.

Салливан передал Рябкову копии верительных грамот.

«Замминистра иностранных дел пожелал новому послу успешной работы и выразил надежду на продвижение взаимовыгодного сотрудничества между Россией и США», — говорится в сообщении.

До Салливана послом США в России был Джон Хантсман. О решении назначить Салливана на пост главы американской дипмиссии в Москве стало известно 12 декабря. Новый посол прибыл в российскую столицу 16 января.