РИАМО - 20 янв. Столичный храм святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Черемушках планируют подключить к газопроводу, проект планировки вынесут на публичные слушания, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 16 января 2020 года одобрила проект планировки территории линейного объекта – газопровод низкого и среднего давления по адресу: район Черемушки, квартал 32А (ЮЗАО). Площадь проектируемой территории составляет 1,77 гектара.

«Проектом планировки территории предусматривается прокладка нового газопровода низкого и среднего давления для присоединения храма святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Черемушках к газоснабжению. Протяженность газопровода составит 902 метра», — сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Проект планировки вынесут на публичные слушания.