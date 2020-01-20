РИАМО - 20 янв. Более 1,9 миллиона жителей и гостей Подмосковья воспользовались автобусами «Мострансавто» во время празднования Крещения, говорится в сообщении пресс-службы областного перевозчика.

«В субботу и воскресенье автобусы предприятия курсировали по расписанию выходного дня, выполняемость рейсов составила 99,17%. В ночь с 18 на 19 января на маршрутах работали около 4 тысяч автобусов предприятия», – говорится в сообщении.

Более 1,1 миллиона поездок было совершено по социальным картам, свыше 360 тысяч – по транспортным картам «Стрелка». С помощью бесконтактной банковской карты или смартфона пассажиры оплатили более 260 тысяч поездок.

Перед выходом транспортного средства на рейс специалисты проверяли основные системы, влияющие на комфорт пассажиров и безопасность перевозок. С линейными водителями филиалов проводили дополнительные инструктажи по соблюдению ПДД.