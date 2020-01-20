РИАМО - 20 янв. В 2021-2022 годах после реконструкции откроют станции Каховской ветки столичной подземки, которые были закрыты для интеграции в Большую кольцевую линию, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Станции Каховской линии будут открываться после реконструкции в два этапа. В 2021 году в составе Южного участка Большой кольцевой линии будет открыта станция «Каховская», а в 2022 году станции «Варшавская» и «Каширская» вместе с Восточным участком БКЛ», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Станции Каховской линии закрыли для реконструкции и интеграции в Большое кольцо метро. Сейчас здесь демонтируют инженерные системы и архитектурную отделку станций, готовят проходку соединительной ветки с электродепо «Замоскворецкое».

Уже закончили проходку левого и правого перегонных тоннелей от «Каховской» до «Зюзина».

Южный участок Большого кольца подземки от «Проспекта Вернадского» до «Каховской» начали строить в апреле 2017 года. Длина участка – 7 километров, на нем три станции: «Улица Новаторов», «Воронцовская» и «Зюзино».

Южный участок Большой кольцевой ветки соединит три действующие радиальные линии и одну строящуюся.