РИАМО - 20 янв. Известный среди звезд врач-диетолог Марият Мухина рассказала о семи продуктах, сжигающих жир, среди которых на первом месте оказались орехи, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мухина поделилась, что орехи содержат мононенасыщенные жиры, которые устраняют вредные жиры, что откладываются. Также орехи хороши тем, что обладают большим запасом энергии.

«Среди эффективных жиросжигателей оказались рыбные деликатесы из форели», - говорится в материале.

Отличное действие на жиросжигающий процесс оказывают семга, сельдь и другие виды рыбы. По словам Мухиной, Омега-3, а также жирные кислоты являются полезными для всего организма, даже при большом и быстром похудении.

Также в топе лучших жиросжигающих продуктов оказались зеленый чай, перец чили и грейпфрут, который способен контролировать уровень сахара в крови и уменьшать аппетит, не нанося вред здоровью.

Капсаицин, который содержится в этих продуктах, позволяет не переедать, так как вызывает насыщение. Также он помогает быстро сжигать калории и решить проблему с лишним весом.