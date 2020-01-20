РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 янв. В понедельник стартовал конкурс Балашихинского роддома в микрорайоне Саввино на лучшее фото с малышом среди пользователей Instagram, итоги объявят 22 февраля, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

«Чтобы стать участником нашего конкурса, надо поставить лайк под постом, быть подписанным на наш Instagram, выложить креативное фото с вашим малышом к себе в ленту с хештэгом #ЯРодилсяВСаввино, отметить нас на фото, указать при публикации геопозицию «Балашихинский родильный дом». Топ-10 публикаций получат подарки, а главный приз нашего конкурса – сертификат на полное обследование ребенка в отделении катамнеза», – говорится в сообщении.

Победители будут объявлены 22 февраля.

«Желаем всем участникам успехов и вдохновения на креативные идеи. Ждем ваших фото», – отмечается в материале.

В связи с открытием в Балашихинском родильном доме кабинета катамнеза, появилась уникальная возможность проводить наблюдение за здоровыми доношенными и недоношенными детьми после выписки из стационара до 3 месяцев жизни.

Наблюдение ведут высококвалифицированные врачи: педиатр, неонатолог, невролог. Детям первого года жизни выполняются ультразвуковые исследования: нейросонография, УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, ЭХО-кардиография, УЗИ тазобедренных суставов. За один день можно сделать несколько исследований, получить консультацию у специалиста, сдать необходимые анализы.

Родильному дому Балашихи в сентябре 2019 года исполнилось три года. Он рассчитан на 150 коек. За это время на свет появилось более 8 тысяч малышей.