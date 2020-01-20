РИАМО - 20 янв. Во всех административных округах столицы завершились мероприятия, связанные с празднованием православного праздника Крещения Господня, всего в Москве более 125 тысяч человек окунулись в крещенские купели, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«Для проведения крещенских купаний было подготовлено 46 адресов, где обустроили 50 майн на водоемах и 33 купели. Во всех местах были установлены палатки для обогрева, раздевалки, а также пункты питания с горячим чаем. На водоемы пришли 202 671 человек, из них купались 125 656 человек. Наибольшее количество искупавшихся людей зарегистрировано на водоемах ВАО и СЗАО», - сказал собеседник агентства.

Безопасность мероприятий обеспечивали более 200 спасателей и водолазов Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и 150 сотрудников Пожарно-спасательного центра Москвы, а также около 400 сотрудников департамента ГОЧСиПБ, ГУ МЧС и МВД России по Москве, департамента здравоохранения и добровольцы РОССОЮЗСПАС и РООПСВОД.

«Благодаря хорошей организации мероприятий крещенские купания в столице прошли без происшествий», - отметили в ведомстве.