РИАМО - 20 янв. Единороссы Реутова приняли участие в разработке концепции благоустройства трех улиц города в рамках реализации партийного проекта «Городская среда», сообщил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Станислав Каторов.

«Улицы Парковая, Ашхабадская и Железнодорожная подвергнутся комплексной реконструкции в ближайшее время в рамках федерального партийного проекта «Городская среда» в связи с благоустройством территории прилегающей к ним бывшей хлопкопрядильной фабрики, которая после проведения всех работ станет новым культурно-досуговым центром, а также вместит в себя ряд производств», – сказал Каторов.

В 2020 году будет обновлена улица Парковая, что станет первым этапом благоустройства. Завершить основные работы планируется ко Дню города, который традиционно отмечается в начале сентября.

По его словам, после реконструкции в едином ключе улиц и территории бывшей хлопкопрядильной мануфактуры, на новом объекте разместятся выставочные и арт-пространства, предприятия быстрого питания, зоны отдыха, места для работы и творчества. Также планируется объединение общественного пространства парка «Фабричный пруд» с бывшей фабричной территорией посредством расширения границ и демонтажа заборов.

«Для удобства жителей Реутова Парковую, Ашхабадскую и Железнодорожную улицы расширят, сделают благоустроенные тротуары, новые парковочные места, установят современное уличное освещение. Полностью завершить реконструкцию всех трех улиц планируют в 2023 году. Все работы взяты на контроль партийного проекта «Городская среда», – сказал муниципальный руководитель партпроекта «Городская среда» Дмитрий Глабай.

Партийцы Реутова уверены, что единое обновленное рекреационное пространство станет новым местом притяжения для жителей и гостей муниципалитета.

Партпроект «Городская среда» направлен на удовлетворения запросов на системную и централизованную работу по формированию современной и комфортной городской среды. Партпроект актуален не только для крупных городов, но и для небольших муниципалитетов, жители которых готовы непосредственно участвовать в определении векторов развития.

Поэтому партия инициировала выделение средств из бюджета на развитие городской среды и предложила общественности механизм совместной работы над проектом.