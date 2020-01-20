РИАМО - 20 янв. Российская актриса Наталья Бочкарева обратилась к подписчикам с эмоциональным посланием после того, как суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков, она поблагодарила близких людей и хейтеров.
Она отметила, что сегодня был один из самых сложных дней в ее жизни. В понедельник Преображенский суд Москвы оштрафовал артистку на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков.
«Вы знаете и видите, что все это время я практически ничего не говорила по поводу жуткой ситуации, которая произошла со мной в ту злополучную ночь с 28 на 29 сентября. Все это время я абсолютно искренне верила, что, рано или поздно, правда возьмет верх над той горой несправедливости, гадостей, злобы, бесконечных сплетен, жажды опорочить и утопить. И это таки случилось! История закончилась. Занавес», — написала актриса на своей странице в соцсети Instagram.
Она поблагодарила тех, кто ее поддерживал в трудную минуту, а также тех, кто ушел из ее жизни, «показав истинное лицо», и хейтеров, которые закалили у нее «способность держаться и не обращать внимание на поток жутких слов». Эти «жуткие слова», как отметила Бочкарева, делали ей больно.
Бочкарева добавила, что ненавистники будут думать, что она откупилась от суда.
Она также пообещала ответить хейтерам, вспоминающим первое видео, которое она записала после задержания. Тогда Бочкарева заявила, что ее оклеветали, и что виновные «должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артиста».
Бочкареву задержали в Москве в сентябре. Она прятала в нижнем белье кокаин, в чем и призналась полицейским. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Позднее ее лишили водительских прав на год и 8 месяцев.
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