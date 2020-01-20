РИАМО - 20 янв. Российская актриса Наталья Бочкарева обратилась к подписчикам с эмоциональным посланием после того, как суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков, она поблагодарила близких людей и хейтеров.

Она отметила, что сегодня был один из самых сложных дней в ее жизни. В понедельник Преображенский суд Москвы оштрафовал артистку на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков.

«Вы знаете и видите, что все это время я практически ничего не говорила по поводу жуткой ситуации, которая произошла со мной в ту злополучную ночь с 28 на 29 сентября. Все это время я абсолютно искренне верила, что, рано или поздно, правда возьмет верх над той горой несправедливости, гадостей, злобы, бесконечных сплетен, жажды опорочить и утопить. И это таки случилось! История закончилась. Занавес», — написала актриса на своей странице в соцсети Instagram.

Она поблагодарила тех, кто ее поддерживал в трудную минуту, а также тех, кто ушел из ее жизни, «показав истинное лицо», и хейтеров, которые закалили у нее «способность держаться и не обращать внимание на поток жутких слов». Эти «жуткие слова», как отметила Бочкарева, делали ей больно.

Бочкарева добавила, что ненавистники будут думать, что она откупилась от суда.

«Для меня в этой ситуации самое важное — это моя личная правда. Я не употребляла никаких запрещенных средств и никогда в жизни не буду этого делать!» — заявила актриса.

Она также пообещала ответить хейтерам, вспоминающим первое видео, которое она записала после задержания. Тогда Бочкарева заявила, что ее оклеветали, и что виновные «должны нести ответственность за свои слова и не порочить имя артиста».

Бочкареву задержали в Москве в сентябре. Она прятала в нижнем белье кокаин, в чем и призналась полицейским. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Позднее ее лишили водительских прав на год и 8 месяцев.

Видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками>>