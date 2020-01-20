РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 янв. Первый культурный субботник в Королеве в 2020 году состоится 18 апреля в Доме-музее Ленина, сообщил «РИАМО в Королеве» историк архитектуры Андрей Чермошенцев.

Культурные субботники – это совместная акция королевских отделений ВООПИиК и КПРФ. Суть акции заключается не просто в уборке территорий объектов культурного наследия города, но и в участии активистов в мероприятиях, направленных на популяризацию истории и культуры Королева.

«В 2019 году мы провели более 20 субботников на территории объектов культурного наследия городского округа Королев. В программе субботников были экскурсии и концерты. В 2020 году программа «Культурные субботники» начнется 18 апреля на территории Дома-музея Ленина (усадьба Костино), который входит в Музейное объединение Королева. Там пройдет праздничный культурный субботник в преддверии 150-летия со дня рождения В.И. Ленина», – сказал Чермошенцев.

Благодаря культурным субботникам активистам удалось найти инвестора на восстановление заброшенной усадьбы Лапино-Спасское. В настоящее время с потенциальным собственником ведутся переговоры. Инвестор планирует взять усадьбу в льготную аренду по программе «Рубль за квадратный метр», провести реставрацию и создать в усадьбе культурный центр.

Также Чермошенцев отметил, что в 2020 году культурные субботники будут выходить в другие регионы России.

«Мы планируем провести культурные субботники в нескольких областных центрах России. Уже намечены планы по Калуге, Твери, Ставрополю, Смоленску и Саратову. В этих городах сейчас ведутся переговоры по поиску объектов для проведения мероприятий. Расширение акции на регионы не просто даст возможность региональным объектам архитектуры на вторую жизнь, но и внесет вклад в развитие волонтерского туризма», – подчеркнул он.

В конце 2019 года в Королеве было утрачено здание Дома творчества кинематографистов в Болшеве – колыбель отечественного кинематографа, организованный в середине 30-х годов как творческая лаборатория. На протяжении четырех дней градозащитники дежурили на объекте круглыми сутками, чтобы останавливать попытки сноса, в том числе и ночью. Однако 27 декабря представитель собственника показал все документы, подтверждающие легитимность сноса, которые были получены еще в середине декабря.

По мнению ВООПИиК – это неоценимая утрата для культуры и истории города.