РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 янв. «Газель» столкнулась с иномаркой на одном из перекрестков Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец аварии.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник днем на перекрестке улиц Большая Серпуховская и Матросская.

«Я проезжал мимо. Увидел уже последствия аварии. Думаю, что «Газель» поворачивала с левого ряда в правый и задела иномарку – кроссовер», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 17:00 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной более 1 километра.