РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 янв. Двум труженицам тыла в Подольске вручили подарки от правительства Подмосковья к 90-летию, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник, 20 января, свой 90-летний юбилей отметили труженики тыла Клавдия Дуганова и Варвара Попова. Именинников поздравили первый замглавы администрации округа Виктор Чуб, замглавы администрации округа Сергей Гусев, начальник территориального управления в микрорайоне Климовск Эмиль Акки и другие. Им были вручены поздравления от президента РФ, памятные подарки от правительства Московской области и администрации Подольска», – говорится в сообщении.

Дуганова родилась в Ульяновской области. В годы войны, как и все ее сверстники работала. Получив медицинское образование, стала работать медсестрой. После переезда в Климовск работа в ПЦРБ и КГБ медицинским работником до самого выхода на пенсию. Попова родилась в Орловской области в многодетной семье. В годы войны принимала участие в постройке оборонительных сооружений. Была в оккупации, прячась в зимнем лесу от карательных отрядов она обморозила себе ноги. После Великой Отечественной войны она закончила школу, переехала в Климовск и работала на Подольском механическом заводе более 40 лет.