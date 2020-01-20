РИАМО - 20 янв. Главный собственник «Северстали» Алексей Мордашов хочет соединить воедино свои активы, которые находятся в различных сферах, и создать проект, подобный Amazon, сообщает Газета.ru.

«Он сказал, что уже сделано несколько инвестиций», - говорится в материале.

Средства он вложил в туристическую сферу, медицину, образование и сферу ритейла.

Мордашов отмечает, что все эти сферы крупно изменятся в будущем, поэтому он планирует создать большой онлайн-магазин, куда войдут товары из различных сфер, что должно утвердить его положение в разных направлениях.

Ранее Мордашов оказался в топ-5 миллиардеров, которые больше других увеличили объем своих финансов за 2019 год, его капитал вырос на 3,8 миллиарда долларов и составил 20,2 миллиарда.