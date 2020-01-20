РИАМО - 20 янв. На северо-востоке столице по улице Инженерная в текущем году достроят крытый легкоатлетический манеж, скоро там пройдут плановые проверки, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Здание возводится по адресу: улица Инженерная, владение 5а (СВАО, Алтуфьевский) за счет городского бюджета по соседству с действующим зданием спортивной школы. В крытом манеже разместится спортзал размером 120 на 48 метров, тренировочно-разминочные залы, тренерские, судейские, массажная, инфракрасная сауна, кабинет врача и буфет.

«Сейчас строятся ограждающие конструкции легкоатлетического манежа. Работы планируется завершить во второй половине этого года. Эксперты «ЦЭИИС» проверят качество бетонных работ по устройству монолитной плиты здания, качество укладки изоляционных материалов, а также фасадные работы», — говорится в сообщении.

На этой неделе специалисты проверят 59 объектов строительства и реконструкции, среди них ФОК с бассейном на Базовской улице, усадьба Репниных-Волконских-Мухановых в усадьбе «Воронцово», реконструкция кинотеатра «Рассвет» на улице Зои и Александра Космодемьянских, жилые дома по программе реновации в районах Головинский, Крюково, Ростокино, Митино и многие другие здания.

Плановые проверки пройдут в метро на строительстве Некрасовской (Кожуховской) и Коммунарской линий, южном участке Большой кольцевой. Эксперты проконтролируют также строительство развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, участков Северо-Восточной хорды, дорог Воскресенское – Каракашево – Щербинка и МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево.

«По результатам проверок Центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.