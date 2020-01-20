РИАМО – 20 янв. Президент РФ Владимир Путин внес законопроект о поправке к Конституции РФ на рассмотрение Госдумы, сообщает ТАСС.

«Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии (глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей - ред.) Клишас, (глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел - ред.) Крашенинников и (директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия - ред.) Хабриева», – сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин в ходе послания Федеральному Собранию 15 января высказался за усиление роли Госсовета, а также предложил расширить полномочия Госдумы.

Также глава государства создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию. В ее состав вошли 75 человек – сенаторы, депутаты, ученые, деятели культуры и бизнесмены. Президент предложил вынести поправки на всероссийское голосование.