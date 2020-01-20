РИАМО - 20 янв. Преображенский суд Москвы актрису Наталью Бочкареву на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы суда.

«Суд оштрафовал Бочкареву на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков», - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель пресс-службы суда сообщил РИАМО, что в Преображенский суд Москвы поступило уголовное дело в отношении актрисы Натальи Бочкаревой, согласно постановлению органов следствия, предлагается смягчить звезде сериалов наказание до судебного штрафа.

Бочкареву задержали на востоке Москвы осенью 2019 года. Она спрятала в нижнем белье наркотическое вещество – кокаин, в чем призналась полицейским. В отношении актрисы возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Звезду сериала «Счастливы вместе» отпустили под подписку о невыезде.

Мировой суд лишил Бочкареву водительских прав на год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования.