РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Пожилые жители подмосковных Люберец смогут поучаствовать в бесплатных занятиях Flex, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт МО».

20 января в фитнес-клубе «RE:fit» стартовали бесплатные занятия в рамках инициативы РОО «РосМолСпорт МО» «СпортСоцЧас» для пенсионерок по Flex. Дала старт и приняла активное участие в фитнес-программе Flex, направленной на разгрузку суставов тела и развитие гибкости, лидер общественного мнения, член правления РОО «РосМолСпорт МО», заместитель председателя Союза женщин Подмосковья Наталья Муравьева.

«Провела занятие по Flex, к которому могут присоединиться пенсионерки, сертифицированный опытный тренер Татьяна Воробьева», – говорится в сообщении.

Воробьева отметила важность таких занятий для женщин пожилого возраста без каких-либо отягощений, что позволяет повысить мышечный тонус, скорректировать осанку и улучшить координацию.