РИАМО - 20 янв. Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области установили, кто загрязнял неочищенные сточные воды ручья в сельском поселении Сычево Волоколамского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Неочищенные сточные воды в ручей сбрасывало ООО «Газпромнефть-центр», которое эксплуатирует автозаправочную станцию на Новорижском шоссе.

«В ходе расследования было установлено, что в течение длительного времени неочищенные сточные воды с территории АЗС сбрасывались в бетонный желоб и затем – в безымянный ручей. Инспекторы эконадзора <…> выявили многократное превышение ПДК нефтепродуктов, взвешенных веществ, соединений азота, фосфора, меди и железа», - отмечается в материале.

Предприятие после этого оштрафовали на 151 тысячу рублей, также был остановлен сброс стоков в ручей. Кроме этого, компания, эксплуатирующая АЗС, должна возместить ущерб, нанесенный водному объекту.