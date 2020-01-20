РИАМО - 20 янв. Жители Подмосковья в сентябре – декабре 2019 года стали реже жаловаться на отсутствие линий наружного освещения по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Программу «Светлый город» в Подмосковье запустили в 2017 году. В рамках проекта строят и капитально ремонтируют системы наружного освещения по двум направлениям: функциональное наружное освещение улиц, дорог, мест для отдыха и архитектурно-художественная подсветка фасадов и монументов.

«Приоритетом является энергосберегающий подход к источникам освещения, а также создание комфортной среды в темное время суток», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В прошлом году в рамках программы «Светлый город» построили 587 объектов. Число жалоб в итоге снизилось.

«Это говорит не только об увеличении числа освещенных объектов в Московской области, но и об оперативном реагировании на обращения граждан о работе систем наружного освещения», — подчеркнул Хайкин.

По данным портала «Добродел» за сентябрь-декабрь 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, количество жалоб на отсутствие линий наружного освещения снизилось благодаря программе «Светлый город» более чем на 15%.