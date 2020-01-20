РИАМО – 20 янв. Росконтроль проверил вафельные торты пяти марок, специалисты порекомендовали покупать торт бренда «ВкусВилл», сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Были проверены торты «Бабаевская белочка» («Бабаевский»), «Ореховый» («ВкусВилл»), «Ореховый» («Яшкино»), «Шоколадница с фундуком» («Коломенское») и «Шоколадный принц» («Пекарь»).

«Росконтроль зафиксировал проблемы с трансжирами в глазури. Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), безопасным считается содержание транс-изомеров в составе большинства пищевых жиров на отметке не выше 2%», — говорится в сообщении.

В итоге в «Ореховом» («Яшкино») их оказалось 58%, в «Шоколаднице с фундуком» — 43%, в «Бабаевской белочке» — 39%, в «Шоколадном принце» — 38%. Повышенное наличие трансжиров увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Все торты, кроме «Орехового» от «Яшкина», оказались безопасными по микробиологическим параметрам. Однако специалисты рекомендовали покупать один торт – бренда «ВкусВилл».