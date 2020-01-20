РИАМО - 20 янв. Комитет по туризму Московской области начал прием заявок на предоставление субсидий организациям, обеспечивающим прирост количества посетивших Подмосковье иностранных туристов, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

«В рамках регионального проекта «Экспорт услуг в Московской области» бюджетом региона на поддержку туроператоров по въездному туризму выделено 10 миллионов рублей на 2020 год», – отмечается в материале.

Субсидии будут предоставляться туроператорам, обеспечивающим туристский поток иностранных туристов включенных в перечень стран, определенных комитетом, а также на приоритетных локациях Московской области. К прошлогоднему перечню стран в 2020 году добавились Вьетнам и Тайланд.

Минимальная продолжительность тура должна составлять не менее одной ночевки в гостинице и иных средствах размещения в Коломенском городском округе, Сергиево-Посадском городском округе, Истре, Дмитровском городском округе, Красногорске, Одинцовском городском округе, Волоколамском городском округе, Рузском городском округе, Зарайске, Серпухове, Клину, Солнечногорске, Можайском городском округе, Пушкинском городском округе, Королеве.

Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного комитетом по туризму Московской области и туроператором по типовой форме, установленной министерством экономики и финансов региона.

Для получения субсидий в 2020 году туроператор должен предоставить информацию по договорам реализации туристского продукта, заключенным с туристом и реализованным не ранее 1-го декабря, предшествующего году получения субсидии, соблюдения в заявке минимальной заявленной численности в 50 иностранных туристов на одного туроператора, копии документов, подтверждающих оплату услуг по перевозке и проживанию, а также иные документы и отчеты в соответствии с порядком предоставления субсидий туроператорам.

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