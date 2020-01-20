РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 янв. Около 30 комплектов наград разыграли по итогам двухдневного турнира по спортивно-бальным танцам на Кубок главы округа в Подольске, сообщается на сайте администрации округа.

«XI Всероссийский турнир по спортивно-бальным танцам на Кубок главы городского округа Подольск проходил в УСЦ «Юность» 18 и 19 января. На состязание приехали танцоры из 17 городов РФ, в числе которых Подольск, Москва, Серпухов, Тамбов, Краснодар и другие. В рамках турнира проходил и чемпионат России на сольное исполнение бальной хореографии. За титулы чемпионов боролись более 100 танцоров. В общей сложности было разыграно 30 комплектов наград», – говорится в сообщении.

На торжественном открытии присутствовали первый замглавы администрации округа Виктор Чуб, председатель комитета по культуре и туризму администрации Борис Денисов, директор УСЦ «Юность», депутат горсовета Олег Паскарь. Чуб вручил организаторам мероприятия Андрею Печерникову и Ольге Москалевой муниципальную награду – знак «За заслуги перед городским округом Подольск» II степени, а народный коллектив СТК «Макс-Классик» был удостоен благодарности главы Подольска.

«Конкурсантам предстояло показать мастерство в европейской и латиноамериканской программах. Итоги прошедшего состязания в УСЦ «Юность» еще подводятся, они станут известны в течение недели», – поясняется в материале.