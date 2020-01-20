РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 янв. Житель Люберец Валентин Хибов попросил главу округа Владимира Ружицкого организовать освещение на парковке возле дома №197 на Октябрьском проспекте, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий провел личный прием жителей. Хибов попросил поставить два светильника на слишком темной парковке у данного дома.

«Я поручаю вопрос своему заместителю Эдуарду Малышеву. Он посмотрит, что можно сделать, где установить фонари», – сказал Ружицкий.